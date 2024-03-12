Обновленный рейтинг мирового дзюдо: Гейдаров уверенно лидирует, Коцоев - второй

Международная федерация дзюдо (IJF) после Гран-При в австрийском Линце обновила мировой рейтинг.

Как сообщает İdman.biz, позиции азербайджанских спортсменов претерпели некоторые изменения. В частности, Джамал Гамзатханов (+100 кг), ставший пятым на Гран-При, переместился на одну строчку и занимает 25-е место. Тогда как Ушанги Кокаури - 18-й.

Хидаят Гейдаров (73 кг) по-прежнему уверенно возглавляет табель о рангах, тогда как Рашид Мамедалиев, завоевавший серебро в Линце, идет 29-м.

В легком весе Балабей Агаев остался восьмым, а Туран Байрамов опустился на одну позицию. Сейчас он 13-й.

Яшар Наджафов (66 кг) по-прежнему шестой, а в весе до 81 кг Зелим Цкаев находится на пятом месте, а Саид Моллаи - на восьмом.

В категории до 90 кг Мурад Фатиев находится на 12-й строчке, тогда как Зелим Коцоев (100 кг) по-прежнему второй.

В женском зачете Лейла Алиева (48 кг) опустилась на 22-е место, тогда как Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) находится на 15-й позиции. Ачелья Топрак (57 кг) в данный момент 32-я.

Ниджат Закиев

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