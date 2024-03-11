Мамедалиев обновил серебро Гран-При, Гамзатханов набрал очки

Линц стал очередной остановкой Мирового тура дзюдо. Гран-При на австрийском татами принесло команде Азербайджана одно серебро, завоеванное Рашидом Мамедалиевым (73 кг). Очередные важные рейтинговые очки набрал и Джамал Гамзатханов (+100 кг), занявший пятое место.

Как сообщает İdman.biz, несмотря на то, что на соревновании не выступали ряд наших лидеров, в Линце боролись спортсмены, способные сделать результат. И Мамедалиев был одним из них. В прошлом году он получил первое международное признание в элите как раз на этом Гран-При, где завоевал серебро. И вот, Рашид вновь добрался до пьедестала в Австрии, показав довольно уверенную борьбу. Особенно стоит выделить победу над Акилом Джакова из Косово на стадии 1/8 финала. В дополнительное время наш дзюдоист смог поймать чемпиона Европы на прием и взял реванш за поражение на парижском «Большом шлеме».

В финале Мамедалиев встречался не только со своим соперником, но и другом - Нурланом Османовым, представляющим Молдову. Решающая схватка для него не сложилась: Рашид дважды пропустил бросок и завершил Гран-При с серебром.

Впрочем, его медаль говорит о том, что в категории до 73 кг у нас подрастает классный спортсмен. Да, класс Хидаята Гейдарова неоспорим, он уверенно удерживает лидерство в мировом рейтинге и готовится к Парижу, но и Мамедалиев постепенно начинает обретать имя на международной арене.

В свою очередь, Гамзатханов (+100 кг) после серебра домашнего «Большого шлема» стал пятым в Линце. Он выступил неплохо, одержав две победы и уступив в четвертьфинале финалисту Олимпиады Гураму Тушишвили. Выиграв утешительную схватку у Евгения Балиевского из Украины, Гамзатханов в поединке за бронзу уступил представителю Германии Лоссени Коне. Но очевидно, что Джамал становится более стабилен и борется за место на пьедестале.

Приятной неожиданностью стало седьмое место Айдан Велиевой (52 кг). Особенно в свете побед в схватках с куда более опытными соперницами, например, американкой Анжеликой Дельгадо в 1/8 финала. Все это наверняка придаст Айдан сил уже с прицелом на следующий олимпийский цикл, хотя и в этом она еще может «пошуметь».

Вместе с тем, неудачно сложился Гран-При для Гюльтадж Мамедалиевой (52 кг), начинавшей его в статусе рейтинг-фаворита. Но уступила уже в первой схватке Джамиле Сильве из Кабо-Верде.

Если брать общий зачет, то турнир прошел под знаком команды Бразилии, на счету которой три золотые и одна бронзовая награды. Второй стала Япония (2-1-2), в первой тройке также Нидерланды (1-2-3).

Следующей остановкой Мирового тура станет Тбилиси, где 22-24 апреля состоится «Большой шлем».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz