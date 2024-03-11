11 Марта 2024
RU

Мамедалиев обновил серебро Гран-При, Гамзатханов набрал очки

Дзюдо
Аналитика
11 Марта 2024 18:38
Мамедалиев обновил серебро Гран-При, Гамзатханов набрал очки

Линц стал очередной остановкой Мирового тура дзюдо. Гран-При на австрийском татами принесло команде Азербайджана одно серебро, завоеванное Рашидом Мамедалиевым (73 кг). Очередные важные рейтинговые очки набрал и Джамал Гамзатханов (+100 кг), занявший пятое место.

Как сообщает İdman.biz, несмотря на то, что на соревновании не выступали ряд наших лидеров, в Линце боролись спортсмены, способные сделать результат. И Мамедалиев был одним из них. В прошлом году он получил первое международное признание в элите как раз на этом Гран-При, где завоевал серебро. И вот, Рашид вновь добрался до пьедестала в Австрии, показав довольно уверенную борьбу. Особенно стоит выделить победу над Акилом Джакова из Косово на стадии 1/8 финала. В дополнительное время наш дзюдоист смог поймать чемпиона Европы на прием и взял реванш за поражение на парижском «Большом шлеме».

В финале Мамедалиев встречался не только со своим соперником, но и другом - Нурланом Османовым, представляющим Молдову. Решающая схватка для него не сложилась: Рашид дважды пропустил бросок и завершил Гран-При с серебром.

Впрочем, его медаль говорит о том, что в категории до 73 кг у нас подрастает классный спортсмен. Да, класс Хидаята Гейдарова неоспорим, он уверенно удерживает лидерство в мировом рейтинге и готовится к Парижу, но и Мамедалиев постепенно начинает обретать имя на международной арене.

В свою очередь, Гамзатханов (+100 кг) после серебра домашнего «Большого шлема» стал пятым в Линце. Он выступил неплохо, одержав две победы и уступив в четвертьфинале финалисту Олимпиады Гураму Тушишвили. Выиграв утешительную схватку у Евгения Балиевского из Украины, Гамзатханов в поединке за бронзу уступил представителю Германии Лоссени Коне. Но очевидно, что Джамал становится более стабилен и борется за место на пьедестале.

Приятной неожиданностью стало седьмое место Айдан Велиевой (52 кг). Особенно в свете побед в схватках с куда более опытными соперницами, например, американкой Анжеликой Дельгадо в 1/8 финала. Все это наверняка придаст Айдан сил уже с прицелом на следующий олимпийский цикл, хотя и в этом она еще может «пошуметь».

Вместе с тем, неудачно сложился Гран-При для Гюльтадж Мамедалиевой (52 кг), начинавшей его в статусе рейтинг-фаворита. Но уступила уже в первой схватке Джамиле Сильве из Кабо-Верде.

Если брать общий зачет, то турнир прошел под знаком команды Бразилии, на счету которой три золотые и одна бронзовая награды. Второй стала Япония (2-1-2), в первой тройке также Нидерланды (1-2-3).

Следующей остановкой Мирового тура станет Тбилиси, где 22-24 апреля состоится «Большой шлем».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

16 азербайджанских дзюдоистов выступят на "Большом шлеме"
12:47
Дзюдо

16 азербайджанских дзюдоистов выступят на "Большом шлеме"

Следующей остановкой Мирового тура дзюдо станет Тбилиси
Азербайджан опередил Францию на Гран-При
10:38
Дзюдо

Азербайджан опередил Францию на Гран-При

Команда Азербайджана по дзюдо заняла 15-е место в общем зачете Гран-При в австрийском Линце
Гамзатханов стал пятым на Гран-При
10 Марта 23:12
Дзюдо

Гамзатханов стал пятым на Гран-При

Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов (+100 кг) занял пятое место на Гран-При в австрийском Линце
"Как и год назад, Мамедалиев завершает Гран-При с серебром"
10 Марта 10:37
Дзюдо

"Как и год назад, Мамедалиев завершает Гран-При с серебром"

"На пути к финалу главным испытанием для Рашида Мамедалиева стал четвертьфинал против Акила Гжакова"
Мамедалиев завоевал серебро Гран-При
9 Марта 20:45
Дзюдо

Мамедалиев завоевал серебро Гран-При

В Линце продолжается Гран-При по дзюдо
Велиева стала седьмой на Гран-При
8 Марта 18:05
Дзюдо

Велиева стала седьмой на Гран-При

Айдан Велиева (52 кг) заняла седьмое место на Гран-При, стартовавшем сегодня в в австрийском Линце

Самое читаемое

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20
10 Марта 14:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг мировых клубов
Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
10 Марта 09:50
Азербайджанский футбол

Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Уточнено состояние Олавио Жуниньо, получившего травму в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы
Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА
9 Марта 15:08
Азербайджанский футбол

Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА

Выйдя в 1/8 финала Лиги Европы, "Карабах" вписал новую страницу в историю азербайджанского футбола, сыграв в первой игре в Баку вничью 2:2 с немецким "Байером"
Джошуа нокаутировал Нганну - ВИДЕО
9 Марта 08:34
Другие

Джошуа нокаутировал Нганну - ВИДЕО

В первом раунде Нганну побывал в нокдауне