Азербайджан опередил Францию на Гран-При

Команда Азербайджана по дзюдо заняла 15-е место в общем зачете Гран-При в австрийском Линце.

Как сообщает İdman.biz, в активе нашего коллектива одна серебряная награда, завоеванная Рашидом Мамедалиевым (73 кг). Это позволило азербайджанским дзюдоистам финишировать в Топ-15, опередив Францию, Польшу, Австрию, Грузию, Южную Корею, Бельгию и многие другие страны.

Общий зачет выиграла Бразилия, завоевавшая три золотые и бронзовую награду. На втором месте Япония (2-1-2), тогда как Нидерланды на третьей строчке (1-2-3).

Ниджат Закиев

İdman.biz