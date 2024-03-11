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Азербайджан опередил Францию на Гран-При

Дзюдо
Новости
11 Марта 2024 10:38
Азербайджан опередил Францию на Гран-При

Команда Азербайджана по дзюдо заняла 15-е место в общем зачете Гран-При в австрийском Линце.

Как сообщает İdman.biz, в активе нашего коллектива одна серебряная награда, завоеванная Рашидом Мамедалиевым (73 кг). Это позволило азербайджанским дзюдоистам финишировать в Топ-15, опередив Францию, Польшу, Австрию, Грузию, Южную Корею, Бельгию и многие другие страны.

Общий зачет выиграла Бразилия, завоевавшая три золотые и бронзовую награду. На втором месте Япония (2-1-2), тогда как Нидерланды на третьей строчке (1-2-3).

Ниджат Закиев

İdman.biz

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