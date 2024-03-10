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"Как и год назад, Мамедалиев завершает Гран-При с серебром"

Дзюдо
Новости
10 Марта 2024 10:37
"Как и год назад, Мамедалиев завершает Гран-При с серебром"

«На пути к финалу главным испытанием для Рашида Мамедалиева стал четвертьфинал против Акила Гжакова».

Как передает İdman.biz, Международная федерация дзюдо (IJF) рассказала о выступлении азербайджанского спортсмена на Гран-При в австрийском Линце, где он завоевал серебряную награду в категории до 73 кг.

Портал отметил, что Мамедалиев на пути к финалу смотрелся довольно уверенно. «В четвертьфиналу он противостоял Гжакову из Косово, которому уступил несколько недель назад на турнире «Большого шлема» в Париже. На этот раз победа досталась Рашиду.

В финале против Нурлана Османова каждый находился под давлением, получил по два предупреждения. Это не оставляло шанса на ошибку. Именно в этот момент Османов провел первый прием над «вадза-ари», поставив Мамедалиева в тяжелое положение. Затем Османову вновь удался прием, который принес ему золото, а Рашиду - серебро. Азербайджанский дзюдоист вновь с серебром Гран-При, как и год назад», - сообщает IJF.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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