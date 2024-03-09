Мамедалиев вышел в финал Гран-При

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев (73 кг) вышел в финал Гран-При, проходящего в австрийском Линце.

Как сообщает İdman.biz, вначале он выиграл у хозяина татами Самуэля Гасснера, а затем у Масаюки Терады (Тайвань). Далее он справился с Акилом Гжакова (Косово), а в четвертьфинале был сильнее Винисиуса Ардины (Бразилия).

В полуфинале Рашид нанес поражение Хасану Дуккали (Албания).

В финале он встретится с Адылем Османовым (Молдова).

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17:33

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев (73 кг) вышел в четвертьфинал Гран-При, проходящего в австрийском Линце.

Как сообщает İdman.biz, вначале он выиграл у хозяина татами Самуэля Гасснера, а затем у Масаюки Терады (Тайвань). Далее он справился с Акилом Гжакова (Косово), пробившись в четвертьфинал.

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16:49

В Линце продолжается Гран-При по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день рейтингового турнира выступают два азербайджанских спортсмена.

Рашид Мамедалиев (73 кг) вначале выиграл у хозяина татами Самуэля Гасснера, а затем у Масаюки Терады (Тайвань). Эта победа вывела его в 1/8 финала.

А Айтадж Гардашханлы (63 кг) уступила в первой же схватке Антонетте Палумбо (Италия).

После первого дня соревнования у нашей команды пока нет наград.

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09:47

В Линце продолжается Гран-При по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день рейтингового турнира выступят два азербайджанских спортсмена.

Рашид Мамедалиев (73 кг) поборется против хозяина татами Самуэля Гасснера.

А Айтадж Гардашханлы (63 кг) встретится с Антонеттой Палумбо (Италия).

После первого дня соревнования у нашей команды пока нет наград.

İdman.biz