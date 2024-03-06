Сборная Азербайджана примет участие в Гран-при

Объявлен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в Гран-при Австрии по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, пресс-служба Федерации дзюдо Азербайджана огласила список членов нашей сборной, которые примут участие в турнире.

Турнир пройдет 8-10 марта в австрийском Линце. В трехдневном турнире нашу команду будут представлять 2 спортсмена и 3 спортсменки в 4 весовых категориях. У мужчин на ковер выйдут Рашид Мамедалиев (73 кг) и Джамал Гамзатханов (+100 кг). В женском соревновании примут участие Гюльтадж Мамедалиева и Айдан Велиева (обе 52 кг), Айтадж Гардашханлы (63 кг).

Нашими дзюдоистами будут руководить старший тренер взрослой сборной Славко Текич и главный тренер женской сборной Рашад Мамедов. Среди судей соревнований будет международный судья Федерации дзюдо Азербайджана категории «А» Назим Умбаев.

Отметим, что в турнире примут участие 568 спортсменов из 82 стран.

İdman.biz