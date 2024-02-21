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Победительница "Большого шлема": "Выступать в Баку было приятно"

Дзюдо
Новости
21 Февраля 2024 10:25
Победительница "Большого шлема": "Выступать в Баку было приятно"

«Атмосфера на «Большом шлеме» в Баку была очень приятной, трибуны поддерживали участников».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила победительница рейтингового турнира Гуусже Стейнхуис (78 кг).

Дзюдоистка из Нидерландов отметила фактор болельщиков на соревновании, прошедшем на Национальной арене гимнастики. «Приезду в Баку предшествовала выступление на «Большом шлеме» в Берси. Это знаменитая арене, где все бурлит во время турнира. В Баку комплекс более компактный, но не менее уютный. Выступать здесь очень приятно», - подчеркнула Стейнхуис в интервью каналу Международной Федерации дзюдо.

Отметим, что для дзюдоистка эта медаль стала уже четвертой по счету, выигранной на «Большом шлеме» в Баку. Первую награду здесь она завоевала в 2014-м, став бронзовой призеркой, затем одержала победу в 2017-м.

Стейнхуис также выиграла бронзу в 2022-м, а в этом году стала победительницей турнира, выиграв в финале у украинки Юлии Курченко.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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