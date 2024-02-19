23 страны выиграли медали на бакинском "Большом шлеме"

23 страны завоевали медали турнира «Большого шлема» в Баку по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в общем зачете первое место заняла команда Азербайджана (3-2-3), на втором месте расположилась Франция (1-3-0), а замыкает тройку Канада (1-1-1).

В составе хозяев чемпионами стали Хидаят Гейдаров (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг), серебро у Омара Раджабли (81 кг) и Джамала Гамзатханова (+100 кг), а бронзу Балабей Агаев (60 кг), Яшар Наджафов (66 кг) и Вугар Талыбов.

Ниджат Закиев

İdman.biz