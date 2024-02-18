Восемь азербайджанских дзюдоистов в третий день "Большого шлема"

Сегодня в Баку завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в соревновании, являющемся этапом олимпийской квалификации, выступают 404 спортсмена из 61-й страны.
Сегодня на татами выйдут восемь азербайджанских дзюдоистов.
90 кг Мурад Фатиев встретится с Самми Чоучи (Бельгия). Эльджан Гаджиев ждет Бакара Эрашвили (Грузия). Вугар Талыбов поборется с Егором Воропаевым (Нейтральный статус).
100 кг Зелим Коцоев выйдет на татами против Даниэля Мукете (Нейтральный статус). Аждар Багиров ждет победителя пары Киллиан Каппельмейер (Германия) – Эслей Гонсалес (Румыния).
+100 кг Кянан Насибов сойдется с Ву-Хьек Сонгом (Южная Корея). Джамал Гамзатханов встретится с Шакермамедом Мирмамедоввм (Таджикистан).
После двух дней в активе хозяев татами две золотые награды, одно серебро и две бронзы. Чемпионами стали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Цкаев (81 кг), серебро у Омара Раджабли (81 кг), а бронза у Балабея Агаева (60 кг) и Яшара Наджафова (66 кг).
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