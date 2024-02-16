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"Большой шлем" начинается в Баку

Дзюдо
Новости
16 Февраля 2024 09:25
"Большой шлем" начинается в Баку

Сегодня в Баку начинается турнир «Большого шлема» по дзюдо, являющийся частью олимпийской квалификации.

Как сообщает İdman.biz, в нем принимают участие 404 спортсмена из 63-х стран. В первый день на татами выйдут 16 азербайджанских дзюдоистов.

60 кг
Балабей Агаев начнет выстпление со второго круга. Его соперником будет победитель пары Мухаммедсолех Гуватов (Таджикистан) – Баюржан Нарбаев (Казахстан).
Туран Байрамов поборется против Мохаммеда Фалатана (Саудовская Аравия).
Ахмед Юсифов ждет Мигеля Аугусто (Бразилия).
Назир Талыбов выйдет на татами против Рамазана Абдуллаев (Нейтральный статус)

66 кг
Яшар Наджафов –ждет победителя пары Жюльен Фраскадоре (Канада) – Георгиос Баларжишвили (Кипр).
Ислам Рагимов постарается пройти Вильяра Липарда (Эстония).
Рашида Елкиева ждет схватке с Яниславом Герчевым (Болгария).
Кямран Сулейманов поборется со Стражинжей Бунчичем (Сербия).

48 кг
Лейла Алиева встретится с победительиицей пары Аина Моисеева (Нейтральный статус) – Шукрона Карчиева (Таджикистан)
Кенуль Алиева будет противостоять Марине Воробьевой (Нейтральный статус).
Рамилю Алиеву ждет Луи Пети (Бельгия).

52 кг
Гюльтадж Мамедалиева ждет победительницу пары Ахлия Муминова (Таджикистан) – Келли Дегучи (Канада)
Айдан Велиева поборется с Наоми Ван Кревел (Нидарланды).
Хадиджа Гадашова выйдет на татами против Софии Асвесты (Кипр)

57 кг
Ачельt Топрак предстоит схватка с Фазилат Гулбоевой (Таджикистан).
Фидан Ализаде будет противостоять Жаоне Эквискан (Испания).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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