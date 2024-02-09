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Стартовало зимнее юниорское первенство - ФОТО

Дзюдо
Новости
9 Февраля 2024 21:12
Стартовало зимнее юниорское первенство - ФОТО

При организации Министерства молодежи и спорта и Федерации легкой атлетики Азербайджана стартовал зимнее первенство Азербайджана среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, первое место важно для отбора спортсменов на Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль и III Игры СНГ, которые пройдут в следующем году.

Выступая на церемонии открытия соревнований, состоявшихся в Республиканском олимпийском центре, генеральный секретарь федерации Магеррам Султанзаде и заведующая сектором Министерства молодежи и спорта Севда Мирзаева отметили, что радует факт, что соревнования охватывают больше регионов, и пожелали участникам успехов. В первенстве страны соревнуются 150 спортсменов из Гянджи, Сумгаита, Мингячевира, Ордубада, Седерака, Губы, Хачмаза, Хызы, Исмаиллы, Гедабека, Барды, Бейлагана и Нафталана.

Отметим, что в двухдневных соревнованиях определятся победители в беге на различные дистанции, эстафете, прыжках в длину, прыжках в высоту и толкании ядра.

İdman.biz

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