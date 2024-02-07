Легенда мирового дзюдо выступит в Баку

Куба примкнула к командам-участницам турнира «Большого шлема» по дзюдо, который пройдет 16-18 февраля в Баку.

Как передает İdman.biz, в заявку вошло семь спортсменов. Состав примечателен тем, что в него вошла дзюдоистка, которая входит в Зал славы Мирового дзюдо. Речь об Идалис Ортис (+78 кг), которая является обладательницей четырех олимпийских наград. В Пекине-2008 она завоевала бронзу, четыре года спустя в Лондоне выиграла титул, а в Рио и в Токио боролась в финалах. Ортис также является двукратной чемпионкой мира , а всего на ее счету восемь наград ЧМ.

В мужском затеме можно выделить двукратного призера чемпионата мира Ивана Фелипе Моралеса (90 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz