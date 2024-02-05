На "Большой шлем" в Баку ожидается выступление команд из более чем семидесяти стран

На турнире «Большого шлема» в Баку, который пройдет 16-18 февраля ожидается выступление команд из более чем семидесяти стран.

Как сообщает İdman.biz, такими цифрами поделился Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.

Он подчеркнул, что прием заявок будет продолжатся до конца недели, после чего можно будет сказать о точных цифрах. «После «Большого шлема» в Париже многие команды окончательно оформятся с заявками относительно Баку. Ожидается активность и среди африканских стран. Некоторые из них будут представлены одним-двумя спортменами и им требуется больше времени для оформления документов. Думаю, что количество стран, которые приедут в Баку, будет больше семидесяти, а орионтировочный состав участников составит порядка четырехсот дзюдоистов», - подчеркнул Р.Расуллу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz