5 Февраля 2024
RU

На "Большой шлем" в Баку ожидается выступление команд из более чем семидесяти стран

Дзюдо
Новости
5 Февраля 2024 13:44
На "Большой шлем" в Баку ожидается выступление команд из более чем семидесяти стран

На турнире «Большого шлема» в Баку, который пройдет 16-18 февраля ожидается выступление команд из более чем семидесяти стран.

Как сообщает İdman.biz, такими цифрами поделился Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.

Он подчеркнул, что прием заявок будет продолжатся до конца недели, после чего можно будет сказать о точных цифрах. «После «Большого шлема» в Париже многие команды окончательно оформятся с заявками относительно Баку. Ожидается активность и среди африканских стран. Некоторые из них будут представлены одним-двумя спортменами и им требуется больше времени для оформления документов. Думаю, что количество стран, которые приедут в Баку, будет больше семидесяти, а орионтировочный состав участников составит порядка четырехсот дзюдоистов», - подчеркнул Р.Расуллу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рашад Расуллу: "У нас есть критерии для опредления олимпийского состава"
14:30
Дзюдо

Рашад Расуллу: "У нас есть критерии для опредления олимпийского состава"

"Решение о формировании олимпийского состава будет принято после чемпионата мира - последнего квалификационного соревнования перед Парижем"
Мехман Керимов: "В следующем году к семинару Академии может присоединится больше тренеров-женщин"
13:29
Дзюдо

Мехман Керимов: "В следующем году к семинару Академии может присоединится больше тренеров-женщин"

"Это шанс для наших тренеров вновь проявить себя"
Рашад Расуллу: "Парижский результат рассматриваем сквозь призму общей подготовки команды к Олимпиаде"
13:10
Дзюдо

Рашад Расуллу: "Парижский результат рассматриваем сквозь призму общей подготовки команды к Олимпиаде"

"Hаши дзюдоисты боролись в двух финалах"
Рашад Расуллу: "Образование в дзюдо играет большую роль"
12:47
Дзюдо

Рашад Расуллу: "Образование в дзюдо играет большую роль"

"Верим, что они успешно сдадут экзамены и получат сертификат"
Директор Академии IJF: "С азербайджанским дзюдо нас связывают особые отношения" - ФОТО
12:20
Дзюдо

Директор Академии IJF: "С азербайджанским дзюдо нас связывают особые отношения" - ФОТО

"Я вижу прекрасный Центр дзюдо, где есть все условия для подготовки на самом высоком уровне"
Эльджан Гаджиев: "В Баку я завоюю золотую медаль, верю в себя"
11:54
Дзюдо

Эльджан Гаджиев: "В Баку я завоюю золотую медаль, верю в себя"

"Думаю, я хорошо выступил во Франции"

Самое читаемое

Зелим Цкаев завоевал серебро "Большого шлема"
3 Февраля 22:41
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебро "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо открыла счет медалям на турнире "Большого шлема" в Париже
Уникальное событие в азербайджанском футболе
3 Февраля 17:22
Азербайджанский футбол

Уникальное событие в азербайджанском футболе

В матче XXI тура между "Сабаилом" и "Карабахом" было назначено 4 пенальти
Победный дебют Куртинайтиса, уверенный выигрыш "Нефтчи" - ФОТО
2 Февраля 21:23
Баскетбол

Победный дебют Куртинайтиса, уверенный выигрыш "Нефтчи" - ФОТО

"Нефтчи" довел количество своих побед в нынешнем сезоне азербайджанской баскетбольной лиги до девяти
Ренат сыграл, "Хатайспор" победил
2 Февраля 20:49
Азербайджанский футбол

Ренат сыграл, "Хатайспор" победил

Клуб, который на своем поле встречался с «Карагюмрюком», одержал победу со счетом 3:1