Рашад Расуллу: "Парижский результат рассматриваем сквозь призму общей подготовки команды к Олимпиаде"

«Результаты на турнирах рассматриваются нами не по отдельности, а сквозь призму общей подготовки к Олимпиаде в Париже». Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, комментируя результат выступления команды на «Большом шлеме» в Париже.

На рейтинговом соревновании наши дзюдоисты выиграли две награды: серебряные медали завоевали Зелим Цкаев (81 к) и Эльджан Гаджиев (90 кг).

«Итог турнира можно считать успешным. Хотя в предыдушие годы мы привозили из Парижа два золота, но сейчас этого сделать не удалось, наши дзюдоисты боролись в двух финалах. Идет рабочий процесс, кто-то уже находится в хорошей форме, другие еше не достигли кондиций. Некоторые же спортсмены в начале года пока не оправдывают ожиданий. Опять-таки, все текущие результаты рассматриваются в рамках общей подготовке к Олимпиаде», - подчеркнул Расуллу.

Он добавил, что турнир «Большого шлема» в Баку (16-18 февраля) станет контрольной проверкой для азербайджанских дзюдоистов перед чемпионатом Европы и мира.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz