4 Февраля 2024
RU

Гаджиев пробился в полуфинал "Большого шлема"

Дзюдо
Новости
4 Февраля 2024 16:14
Гаджиев пробился в полуфинал "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в Париже.

Как сообщает İdman.biz, в четвертьфинале он нанес поражение Ерлану Шерову (Кыргызстан). В полуфинале Гаджиев встретится с Максимом-Гаэлем Нгаяпрм Ханбу (Франция).

Ушанги Кокаури (+100 кг) в 1/8 финала проиграл Ираклию Деметрашвили (Грузия).

----------

14:56

Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в Париже.

Как сообщает İdman.biz, вслед за стартовой победой над Санширо Мурао (Япония) он выиграл у Алексиса Матье (Франция), выйдя в четвертьфинал.

Ушанги Кокаури (+100 кг) нанес поражение Бубакару Мане (Гвинея-Биссау), пробившись в 1/8 финала.

-----------

14:05

Азербайджанские дзюдоисты провели первые схватки в третий день турнира «Большого шлема» в Париже.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на татами в столице Франции вышли три наших спортсмена.

90 кг
Эльджан Гаджиев начал с яркой победы над Санширо Мурао (Япония), которая вывела его в 1/8 финала.

Вугар Талыбов выиграл у Мариано Кото-Берсье (Аргентина), но затем уступил Камронсоху Устопириону (Таджикистан).

+100 кг

Ушанги Кокаури (+100 кг) начнет со второго круга. Его соперником будет победитель пары Клемент Мусамади (ДР Конго) - Бубакар Мане (Гвинея-Биссау).

-----------

09:29

Сегодня в Париже завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований на татами выйдут три азербайджанских спортсмена.

90 кг
Вугар Талыбов встретится с Мариано Кото-Берсье (Аргентина). Эльджан Гаджиев поборется против Санширо Мурао (Япония).

+100 кг

Ушанги Кокаури (+100 кг) начнет со второго круга. Его соперником будет победитель пары Клемент Мусамади (ДР Конго) - Бубакар Мане (Гвинея-Биссау).

После двух дней турнира в активе нашей команды одна серебряная награда, завоеванная Зелимом Цкаевым (81 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"На пути к финалу Кассе не испытывал проблем пока не встретился с Цкаевым"
10:43
Дзюдо

"На пути к финалу Кассе не испытывал проблем пока не встретился с Цкаевым"

"В этой схватке было много тактики"
Азербайджан - в Топ-10 в Париже
09:24
Дзюдо

Азербайджан - в Топ-10 в Париже

Команда Азербайджана по дзюдо вышла на десятое место в общем зачете турнира "Большого шлема" в Париже
Парижский финал Зелима Цкаева - ФОТОРЕПОРТАЖ
09:06
Дзюдо

Парижский финал Зелима Цкаева - ФОТОРЕПОРТАЖ

İdman.biz представляет фоторепортаж со второго дня турнира «Большого шлема» по дзюдо в Париже
Зелим Цкаев завоевал серебро "Большого шлема"
3 Февраля 22:41
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебро "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо открыла счет медалям на турнире "Большого шлема" в Париже
Рашад Расуллу - о формировании состава на "Большой шлем" в Баку
3 Февраля 15:30
Дзюдо

Рашад Расуллу - о формировании состава на "Большой шлем" в Баку

Во многих весах команда Азербайджана будет представлена ведущими дзюдоистами
В Баку пройдет церемония открытия тренировок и экзаменов Академии Международной федерации дзюдо
3 Февраля 13:20
Дзюдо

В Баку пройдет церемония открытия тренировок и экзаменов Академии Международной федерации дзюдо

В церемонии примут участие официальные представители федерации, а также зарубежные эксперты

Самое читаемое

Зелим Цкаев завоевал серебро "Большого шлема"
3 Февраля 22:41
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебро "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо открыла счет медалям на турнире "Большого шлема" в Париже
Уникальное событие в азербайджанском футболе
3 Февраля 17:22
Азербайджанский футбол

Уникальное событие в азербайджанском футболе

В матче XXI тура между "Сабаилом" и "Карабахом" было назначено 4 пенальти
В Баку прошла генеральная ассамблея новосозданной Международной федерации Човкена - ФОТО
1 Февраля 17:49
Конный спорт

В Баку прошла генеральная ассамблея новосозданной Международной федерации Човкена - ФОТО

В мероприятии приняли участие 29 представителей из 19 стран со всех континентов
Фарид Гаибов поделился радостной новостью
1 Февраля 16:41
Другие

Фарид Гаибов поделился радостной новостью

«Создана Международная федерация човкена...»