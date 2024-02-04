Гаджиев пробился в полуфинал "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в Париже.

Как сообщает İdman.biz, в четвертьфинале он нанес поражение Ерлану Шерову (Кыргызстан). В полуфинале Гаджиев встретится с Максимом-Гаэлем Нгаяпрм Ханбу (Франция).

Ушанги Кокаури (+100 кг) в 1/8 финала проиграл Ираклию Деметрашвили (Грузия).

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14:56

Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в Париже.

Как сообщает İdman.biz, вслед за стартовой победой над Санширо Мурао (Япония) он выиграл у Алексиса Матье (Франция), выйдя в четвертьфинал.

Ушанги Кокаури (+100 кг) нанес поражение Бубакару Мане (Гвинея-Биссау), пробившись в 1/8 финала.

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14:05

Азербайджанские дзюдоисты провели первые схватки в третий день турнира «Большого шлема» в Париже.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на татами в столице Франции вышли три наших спортсмена.

90 кг

Эльджан Гаджиев начал с яркой победы над Санширо Мурао (Япония), которая вывела его в 1/8 финала.

Вугар Талыбов выиграл у Мариано Кото-Берсье (Аргентина), но затем уступил Камронсоху Устопириону (Таджикистан).

+100 кг

Ушанги Кокаури (+100 кг) начнет со второго круга. Его соперником будет победитель пары Клемент Мусамади (ДР Конго) - Бубакар Мане (Гвинея-Биссау).

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09:29

Сегодня в Париже завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований на татами выйдут три азербайджанских спортсмена.

90 кг

Вугар Талыбов встретится с Мариано Кото-Берсье (Аргентина). Эльджан Гаджиев поборется против Санширо Мурао (Япония).

+100 кг

Ушанги Кокаури (+100 кг) начнет со второго круга. Его соперником будет победитель пары Клемент Мусамади (ДР Конго) - Бубакар Мане (Гвинея-Биссау).

После двух дней турнира в активе нашей команды одна серебряная награда, завоеванная Зелимом Цкаевым (81 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz