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Италия не привезет многих лидеров в Баку

Дзюдо
Новости
3 Февраля 2024 10:26
Италия не привезет многих лидеров в Баку

Команда Италии по дзюдо не привезет большинство своих лидеров на турнир «Большого шлема», который пройдет 16-18 февраля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, на рейтинговое соревнование приедет состав из семи спортсменов. Наиболее опытным среди них является финалист чемпионата Европы Антонио Эспозито (81 кг). Также можно выделить и чемпионат Европы среди спортсменов до 23-х лет, победителя «Большого шлема» в Токио Дженнаро Пирелли (100 кг).

Но не исключено, что в итальянской заявке могут произойти изменения, которые будут зависеть от результатов «Большого шлема» в Париже, проходящего в эти дни.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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