Ахмед Юсифов победил в первой схватке "Большого шлема"

В Париже начался турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в первый день на татами вышли два азербайджанских спортсмена, выступающие в категории до 60 кг.
Имран Юсифов в первой схватке выиграл у Мерзода Суфиева (Таджикистан).
А Назир Талыбов на старте проиграл Артему Лесюку (Украина).
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09:10
Сегодня в Париже начинается турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Как передает İdman.biz, в первый день соревнований на татами выйдут два азербайджанских спортсмена, которые выступят в категории до 60 кг.
Назир Талыбов встретится с Артемом Лесюком (Украина), а Ахмед Юсифов поборется с Мерзодом Суфиевым (Таджикистан).
Ниджат Закиев
İdman.biz