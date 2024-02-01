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Азербайджанский судья на чемпионате Европы - ВПЕРВЫЕ

Дзюдо
Новости
1 Февраля 2024 23:05
Азербайджанский судья на чемпионате Европы - ВПЕРВЫЕ

Азербайджанский судья Назим Умбаев примет участие в чемпионате Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, это будет первый случай в истории азербайджанского дзюдо.

Он завоевал доверие Европейской комиссии судей по дзюдо. Умбаев будет судить чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых, который пройдет в Загребе 25-28 апреля.

Отметим, что судья международной категории «А» Назим Умбаев включен в список судей, участвующих в соревнованиях, проводимых в рамках World Judo Tour Международной федерации дзюдо.

İdman.biz

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