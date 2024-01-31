50 стран уже заявились на бакинский "Большой шлем"

Количество стран-участниц турнира «Большого шлема» по дзюдо, который пройдет в Баку достигло уже 50-ти.

Как сообщает İdman.biz, заявки в Оргкомитет соревнования активно продолжают поступать. На рейтинговом соревновании будут представлены все пять континентов. На данный момент самый многочисленный состав у Казахстана, который привезет 26 спортсменов. Также выделяются Грузия и команда под нейтральным статусом (по 21 дзюдоист).

На «Большом шлеме» в Баку выступят атлеты из Канады, Бельгии, Доминиканской Республики, Монголии, Великобритании, США, Бахрейна, Хорватии, Венгрии и других стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz