Девять наших дзюдоистов выступят в Париже

Ближайшей остановкой для команды Азербайджана по дзюдо станет Париж.

Как сообщает İdman.biz, 2-4 февраля в столице Франции пройдет турнир «Большого шлема», в котором примут участие девять наших спортсменов. В Париже поборются Назир Талыбов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Рашид Мамедалиев, Ибрагим Алиев (оба 73 кг), Саид Моллаи, Зелим Цкаев (оба 81 кг), Вугар Талыбов, Эльджан Гаджиев (оба 90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

Напомним, что Моллаи и Гаджиев отличись на первом турнире года, выиграв Гран-При в Португалии.

Ниджат Закиев

İdman.biz