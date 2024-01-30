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Девять наших дзюдоистов выступят в Париже

Дзюдо
Новости
30 Января 2024 08:56
Девять наших дзюдоистов выступят в Париже

Ближайшей остановкой для команды Азербайджана по дзюдо станет Париж.

Как сообщает İdman.biz, 2-4 февраля в столице Франции пройдет турнир «Большого шлема», в котором примут участие девять наших спортсменов. В Париже поборются Назир Талыбов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Рашид Мамедалиев, Ибрагим Алиев (оба 73 кг), Саид Моллаи, Зелим Цкаев (оба 81 кг), Вугар Талыбов, Эльджан Гаджиев (оба 90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

Напомним, что Моллаи и Гаджиев отличись на первом турнире года, выиграв Гран-При в Португалии.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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