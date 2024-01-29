Португальская премьера: 5 медалей дзюдоистов на первом турнире года

Первый турнир года в мировом дзюдо принес команде Азербайджана пять медалей. Выезд в португальский Одивелаш на Гран-При получился достаточно урожайным, причем, в одной из категорий сразу два наших спортсмена поднялись на пьедестал.

Как сообщает İdman.biz, Гран-При носил втягивающий характер перед началом сезона. Это была как проверка сил перед основными стартами, так и возможность для участников показать свою текущую готовность и набрать первые очки года в зачет олимпийской квалификации. А учитывая, что в ряде весов проходные позиции на попадание в Париж имеют по несколько азербайджанских спортсменов, Гран-При оказался для них особенно важен. Поэтому турнир получился довольно интригующим и с точки зрения внутренней конкуренции.

Например, в четвертьфинале легковесов сошлись Балабей Агаев и Туран Байрамов. В конце 2022 года на итоговом «Мастерсе» и Иерусалиме они сошлись в схватке за бронзу и тогда победа осталась за Агаевым. А в Одивелаше Туран взял реванш, и хотя в полуфинале проиграл будущему чемпиону Дильшодбеку Баратову из Узбекистана, но реализовал шанс в малом финале, победив Гамзата Заирбекова (Нейтральный статус). Тогда как Агаев в утешительном блоке проиграл финалисту Олимпиады Юнг-Вэй Янгу из Тайваня и стал седьмым.

Одновременно, двойной пьедестал получился в категории до 66 кг. Яшар Наджафов напомнил конкурентам, что является чрезвычайно опасным соперником. Чего стоит только досрочная победа в четвертьфинале над двукратным олимпийским призером Чан-Грим Аном. А после выигрыша у корейца он оставил не у дел и двукратного призера чемпионата мира Йондонперенлея из Монголии, выйдя в финал. В решающей схватке с Яго Абуладзе на первый план вышла тактика, а в дополнительное время исход встречи мог качнутся в любую сторону. Но удачливее оказался Абулазде, тогда как у Наджафова серебро.

В том же весе к пьедесталу пробился Кямран Сулейманов, который одержал три победы, но в четвертьфинале уступил японцу Шиншеи Хоттори. В утешительном блоке он справился сразу с двумя монгольскими дзюдоистами – вначале с Эрденбаяром Баттогтохом, а затес с Басху Йондонперенлеем в схватке за бронзу.

В портульском составе нашей команды самым звездным дзюдоистом был Саид Моллаи (81 кг), который в последний раз выигрывал медаль Мирового тура дзюдо десять месяцев назад. То его преследовали травмы, то какая-то полоса неудач, поэтому бронзу в Одивелаше можно охарактеризовать как долгожданное возвращение Саида на пьедестал. В четвертьфинале он уступил дебютанту элитных соревнований Йошито Ходжо из Японии, но в утешительном блоке победил олимпийского чемпиона Рио Хасана Халмурзаева, а во встрече за бронзу одолел узбека Нурбека Мортозоева, начав важнейший год в своей карьере с медали.

В то же время, для Эльджана Гаджиева (90 кг) медаль из Португалии становится правилом хорошего тона. В прошлом году он выиграл серебро на Гран-При в весе до 81 кг, а теперь вернулся в Одивелаш, чтобы отличится в более тяжелой категории. По ходу соревнования Эльджан нанес поражение таким видным соперникам, как финалисту Парамериканских Игр Рафаэлю Македо из Бразилии и чемпиону мира, призеру Олимпиады Кристиану Тоту из Венгрии. Между этими поединками последовало поражение от бронзового медалиста Олимпиады Дон-Хан Гвака, но Гаджиев использовал шанс на бронзу, победив израильтянина Гая Гуревича.

Пять медалей на первом турнире года, безусловно, неплохой результат, но есть над чем работать. Например, в супертяжелой категории Ушанги Кокаури (+100 кг) уступил уже в первом круге куда боле менее сопернику из Турции – Муниру Эртугу. Двукратный победитель «Большого шлема» в Париже Балабей Агаев (60 кг) продолжительное время не может выиграть медаль и хотя набирает рейтинговые очки на турнирах, но пока находится на вторых ролях.

В женском дзюдо Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) не смогла пройти дальше 1/8 финала, а Ачелья Топрак (57 кг), также претендующая на лицензию, проиграла уже в первом круге.

Так что многим спортсменам определенно надо прибавлять, ведь время поджимает.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz