Эльджан Гаджиев выиграл бронзу Гран-При

Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) завоевал бронзовую награду на Гран-При в Португалии.

Как сообщает İdman.biz, в заключительный день турнира в схватке за медаль он нанес поражение Гаю Гуревичу (Израиль).

Таким образом, наша команда завершила Гран-При с пятью медалями. Ранее серебро завоевал Яшар Наджафов (66 кг), бронза в активе Турана Байрамова (60 кг), Кямрана Сулейманова (66 кг) и Саида Моллаи (81 кг).

---------

18:29

Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) поборется за бронзовую награду на Гран-При в Португалии.

Как сообщает İdman.biz, проиграв в четвертьфинале Донг-Хан Гваку (Южная Корея), в утешительном блоке он выиграл у Кристиана Тота (Венгрия).

В схватке за бронзу Гаджиев поборется против Гая Гуревича (Израиль).

----------

17:56

Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) уступил в четвертьфинале Гран-При в Португалии.

Как сообщает İdman.biz, после трех стартовых побед он в шаге от полуфинала проиграл Донг-Хан Гваку (Южная Корея). Гаджиев отправился в утешительный блок, где встретится с Кристианом Тотом (Венгрия).

----------

16:37

Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) вышел в четвертьфинал Гран-При в Португалии.

Как сообщает İdman.biz, после двух стартовых побед он в 1/8 финала выиграл у Рафаэля Македо (Бразилия).

В свою очередь, Ушанги Кокаури (+100 кг) в первом же выходе на татами проиграл Муниру Эртугу (Турция).

--------

14:59

Азербайджанские дзюдоисты провели первые схватки в третий день Гран-При в португальском Одивелаше.

Как сообщает İdman.biz, Эльджан Гаджиев (90 кг) одержал две победы. Вначале он справился с Адамом Борчашвили (Австрия), а затем прошел Влада Висана (Румыния), выйдя в 1/8 финала.

Выступавший в этом же весе Вугар Талыбов в первой же схватке одолел Али Хазема (Египет), но затем проиграл Максу Лаборде (Франция).

Ушанги Кокаури (+100 кг) начнет турнир схваткой против Мунира Эртуга (Турция).

---------

09:43

В португальском Одивелаше сегодня завершается Гран-При по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в третий день на татами выйдут три наших спортсмена.

Эльджан Гаджиев (90 кг) встретится с Адамом Борчашвили (Австрия).

Вугар Талыбов (90 кг) поборется против Али Хазема (Египет).

Ушанги Кокаури (+100 кг) постарается пройти Мунира Эртуга (Турция).

После двух дней в активе команды четыре награды. Серебро завоевал Яшар Наджафов (66 кг), бронза в активе Турана Байрамова (60 кг), Кямрана Сулейманова (66 кг) и Саида Моллаи (81 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz