Эльджан Гаджиев выиграл бронзу Гран-При

Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) завоевал бронзовую награду на Гран-При в Португалии.
Как сообщает İdman.biz, в заключительный день турнира в схватке за медаль он нанес поражение Гаю Гуревичу (Израиль).
Таким образом, наша команда завершила Гран-При с пятью медалями. Ранее серебро завоевал Яшар Наджафов (66 кг), бронза в активе Турана Байрамова (60 кг), Кямрана Сулейманова (66 кг) и Саида Моллаи (81 кг).
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18:29
Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) поборется за бронзовую награду на Гран-При в Португалии.
Как сообщает İdman.biz, проиграв в четвертьфинале Донг-Хан Гваку (Южная Корея), в утешительном блоке он выиграл у Кристиана Тота (Венгрия).
В схватке за бронзу Гаджиев поборется против Гая Гуревича (Израиль).
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17:56
Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) уступил в четвертьфинале Гран-При в Португалии.
Как сообщает İdman.biz, после трех стартовых побед он в шаге от полуфинала проиграл Донг-Хан Гваку (Южная Корея). Гаджиев отправился в утешительный блок, где встретится с Кристианом Тотом (Венгрия).
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16:37
Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг) вышел в четвертьфинал Гран-При в Португалии.
Как сообщает İdman.biz, после двух стартовых побед он в 1/8 финала выиграл у Рафаэля Македо (Бразилия).
В свою очередь, Ушанги Кокаури (+100 кг) в первом же выходе на татами проиграл Муниру Эртугу (Турция).
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14:59
Азербайджанские дзюдоисты провели первые схватки в третий день Гран-При в португальском Одивелаше.
Как сообщает İdman.biz, Эльджан Гаджиев (90 кг) одержал две победы. Вначале он справился с Адамом Борчашвили (Австрия), а затем прошел Влада Висана (Румыния), выйдя в 1/8 финала.
Выступавший в этом же весе Вугар Талыбов в первой же схватке одолел Али Хазема (Египет), но затем проиграл Максу Лаборде (Франция).
Ушанги Кокаури (+100 кг) начнет турнир схваткой против Мунира Эртуга (Турция).
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09:43
В португальском Одивелаше сегодня завершается Гран-При по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в третий день на татами выйдут три наших спортсмена.
Эльджан Гаджиев (90 кг) встретится с Адамом Борчашвили (Австрия).
Вугар Талыбов (90 кг) поборется против Али Хазема (Египет).
Ушанги Кокаури (+100 кг) постарается пройти Мунира Эртуга (Турция).
После двух дней в активе команды четыре награды. Серебро завоевал Яшар Наджафов (66 кг), бронза в активе Турана Байрамова (60 кг), Кямрана Сулейманова (66 кг) и Саида Моллаи (81 кг).
Заки Фейзуллаев
İdman.biz