Азербайджанские дзюдоисты завтра отправятся на первый турнир года

Команда Азербайджана по дзюдо завтра вылетает на первый турнир года - Гран-При в португальском Одивелаше.

Как сообщает İdman.biz, он состоится 26-28 января, а за день до начала состоится жеребьевка.

Наша команда будет представлена шестнадцатью атлетами. В Португалию отправятся Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба 60 кг), Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов (оба 66 кг), Рашид Мамедалиев, Нурлан Османов (оба 73 кг), Саид Моллае, Зелим Цкаев (оба 81 кг), Эльджан Гаджиев, Вугар Талыбов (оба 90 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг), Кенуль Алиева (обе 48 кг), Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг), Фидан Ализаде и Ачелья Топрак (обе 57 кг).

На соревнование заявились дзюдоисты из 95-ти стран.

Ниджат Закиев

İdman.biz