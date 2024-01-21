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Количество стран-участниц "Большого шлема" в Баку достигло тридцати

Дзюдо
Новости
21 Января 2024 09:34
Количество стран-участниц "Большого шлема" в Баку достигло тридцати

Количество стран-участниц турнира «Большого шлема» по дзюдо, который пройдет в Баку, достигло тридцати.

Как сообщает İdman.biz, заявки в Оргкомитет продолжают поступать каждый день. На рейтинговом соревновании будут представлены все пять континентов. На данный момент самый многочисленный состав у Нидерландов, которые привезут 16 спортсменов. Также выделяется Испания (11 дзюдоистов).

На «Большом шлеме» в Баку выступят атлеты из Канады, Бельгии, Доминиканской Республики, Габона, Великобритании, США, Бахрейна и других стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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