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Семь азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на Гран-При

Дзюдо
Новости
19 Января 2024 13:55
Семь азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на Гран-При

Семь азербайджанских дзюдоистов окажутся в числе сеянных на первом турнире года - Гран-При Португалии в Одивелаше, который пройдет 26-28 января.

Как сообщает İdman.biz, в двух весах по два наших спортсмена будут в стартовой восьмерке: Балабей Агаев и Туран Байрамов в весе до 60 кг и Саид Моллаи с Зелимом Цкаевым (81 кг). Также определенные преимущества в ходе жеребьевки турнира могут получить Яшар Наджафов (66 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).

Всего в нашу команду войдет 16 спортсменов. В турнире примут участие дзюдоисты из 96-ти стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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