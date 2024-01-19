19 Января 2024
RU

Звездная заявка Нидерландов на "Большой шлем" в Баку

Дзюдо
Новости
19 Января 2024 09:50
Звездная заявка Нидерландов на "Большой шлем" в Баку

Команда Нидерландов по дзюдо обнародовала состав на участие в турнире "Большого шлема", который пройдет 22-24 сентября в Баку.

Как сообщает Idman.biz, в него вошли 16 атлетов, включая спортсменов с мировыми именами. В частности, на соревнование приедут бронзовая призер Олимпиады Санне Ван Дайк (70 кг), чемпион мира Ноэль Ван Энд (90 кг), а также медалисты мировых первенств Франк Де Вит (81 кг), Майкл Коррел (100 кг), Ким Поллинг (70 кг) и Гуус Стейнхус (78 кг).

Примечательно, что Коррел ранне уже дважды побеждал на "Большом шлеме" в Баку в 2017 и 2019-х годах. Ван Дайк одержала выиграла здесь титул в позапрошлом году, а Поллинг - в 2014-м.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские дзюдоистки завершают сборы в Сочи
10:58
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоистки завершают сборы в Сочи

Женская сборная Азербайджана по дзюдо завершает учебно-тренировочные сборы в Сочи
Завершились индивидуальные соревнования в первенстве Азербайджана
18 Января 23:51
Дзюдо

Завершились индивидуальные соревнования в первенстве Азербайджана

В последний день турнира были объявлены победители в 6 весовых категориях
Сборная Азербайджана завершила сборы в Австрии
18 Января 15:45
Дзюдо

Сборная Азербайджана завершила сборы в Австрии

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила первый этап подготовки к сезону
Испания привезет семь дзюдоистов на "Большой шлем" в Баку
18 Января 09:32
Дзюдо

Испания привезет семь дзюдоистов на "Большой шлем" в Баку

Команда Испании по дзюдо обнародовала состав на турнир "Большого шлема", который пройдет 16-18 января в Баку
В чемпионате по дзюдо определились 6 чемпионов - ФОТО
17 Января 22:14
Дзюдо

В чемпионате по дзюдо определились 6 чемпионов - ФОТО

За победу боролись 223 спортсмена в 6 весовых категориях
Азербайджан и еще 94 страны на первом турнире года в мировом дзюдо
17 Января 17:39
Дзюдо

Азербайджан и еще 94 страны на первом турнире года в мировом дзюдо

95 команд, включая Азербайджан, выступят на первом старте сезона в мировом дзюдо - Гран-При Португалии, который пройдет 26-28 января в Одивелаше

Самое читаемое

Гулузаде, выступавший в 7 странах: "Наш менталитет не позволяет нам стать великими футболистами" - ВИДЕО и ФОТО из студии İdman.biz
16 Января 18:02
Азербайджанский футбол

Гулузаде, выступавший в 7 странах: "Наш менталитет не позволяет нам стать великими футболистами" - ВИДЕО и ФОТО из студии İdman.biz

В студии сайта İdman.biz снята очередная программа
"Рома" попрощалась с Жозе Моуринью
16 Января 12:51
Мировой футбол

"Рома" попрощалась с Жозе Моуринью

Клуб сделал по этому поводу официальное заявление
Роналду на втором месте, а Месси наравне с японцем. Уникальный футбольный рейтинг
16 Января 20:17
Мировой футбол

Роналду на втором месте, а Месси наравне с японцем. Уникальный футбольный рейтинг

В престижной касте четыре легенды Эль Класико
Фарид Гаибов: "Мы приняли решение провести еврокубки"
17 Января 16:18
Другие

Фарид Гаибов: "Мы приняли решение провести еврокубки"

"Мы вместе пережили много хорошего и позитивного"