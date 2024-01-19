Звездная заявка Нидерландов на "Большой шлем" в Баку

Команда Нидерландов по дзюдо обнародовала состав на участие в турнире "Большого шлема", который пройдет 22-24 сентября в Баку.

Как сообщает Idman.biz, в него вошли 16 атлетов, включая спортсменов с мировыми именами. В частности, на соревнование приедут бронзовая призер Олимпиады Санне Ван Дайк (70 кг), чемпион мира Ноэль Ван Энд (90 кг), а также медалисты мировых первенств Франк Де Вит (81 кг), Майкл Коррел (100 кг), Ким Поллинг (70 кг) и Гуус Стейнхус (78 кг).

Примечательно, что Коррел ранне уже дважды побеждал на "Большом шлеме" в Баку в 2017 и 2019-х годах. Ван Дайк одержала выиграла здесь титул в позапрошлом году, а Поллинг - в 2014-м.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz