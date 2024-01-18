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Сборная Азербайджана завершила сборы в Австрии

Дзюдо
Новости
18 Января 2024 15:45
Сборная Азербайджана завершила сборы в Австрии

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила первый этап подготовки к сезону.

Как сообщает İdman.biz, в австрийском Миттерсиле команда приняла участие в тренировочном лагере под эгидой Европейского Союза дзюдо. Туда съехались многие ведущие коллективы, включая Японию, Нидерланды, Францию, Грузию и многие другие страны.

Спортсмены проводили двухразовые тренировки и контрольные спарринги.

Отметим, что первым турниром года для наших дзюдоистов станет Гран-При Португалии 26-28 января.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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