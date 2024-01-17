Гейгель вновь примет Кубок Европы

Европейский Союз дзюдо обнародовал календарь континентальных кубков среди кадетов и юниоров.

Как сообщает İdman.biz, один из Кубков Европы среди кадетов примет Гейгель, который в прошлом году принимал подобный турнир. Он состоится 4-5 мая и обещает собрать многих ведущих дзюдоистов Старого Света в своей возрастной категории.

Отметим, что в прошлом году команда Азербайджана стала победительницей общего зачета Кубка Европы, завоевав в общей сложности 21 медаль: 7 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Он собрал 268 дзюдоистов из 18-ти стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz