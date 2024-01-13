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Количество команд-участниц "Большого шлема" в Баку достигло тринадцати

Дзюдо
Новости
13 Января 2024 09:59
Количество команд-участниц "Большого шлема" в Баку достигло тринадцати

В Оргкомитет турнира "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет 16-18 февраля в Баку, продолжают поступать заявки от команд-участниц.

Как передает İdman.biz, последними на данный момент свое намерение выступить на рейтинговом соревновании обозначили команды Кыргызстана и Туркменистана. В заявку последних вошло девять спортсменов, в числе которых бронзовый призер "Большого шлема" в Токио Хаким Агамамедов (66 кг). А Кыргызстан пока отправляет в Баку одного дзюдоиста.

Отметим, что ранее свои заявки на участие прислали Канада, Бельгия, Пуэрто-Рико, Финляндия, Гуам, Чехия, Великобритания, Гвинея-Биссау, Индия, Саудовская Аравия и Швеция.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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