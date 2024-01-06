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Великобритания пополнила список участниц «Большого шлема» в Баку

Дзюдо
Новости
6 Января 2024 12:49
Великобритания пополнила список участниц «Большого шлема» в Баку

Количество стран-участниц, заявившихся на турнир «Большого шлема» по дзюдо, который пройдет 16-18 февраля в Баку, достигло уже пяти.

Как сообщает İdman.biz, свой предварительный список в Оргкомитет отправила Великобритания. На данный момент в ее состав вошли две спортсменки - Малин Уилсон и Леле Наирне (обе 57 кг). Более опытной дзюдоисткой является Уилсон, которая в прошлом году выиграла Открытый Панамериканский Кубок и Открытый Кубок Африки.

Ранее заявки прислали команды Канады, Чехии, Пуэрто-Рико и Гуама.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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