Великобритания пополнила список участниц «Большого шлема» в Баку

Количество стран-участниц, заявившихся на турнир «Большого шлема» по дзюдо, который пройдет 16-18 февраля в Баку, достигло уже пяти.

Как сообщает İdman.biz, свой предварительный список в Оргкомитет отправила Великобритания. На данный момент в ее состав вошли две спортсменки - Малин Уилсон и Леле Наирне (обе 57 кг). Более опытной дзюдоисткой является Уилсон, которая в прошлом году выиграла Открытый Панамериканский Кубок и Открытый Кубок Африки.

Ранее заявки прислали команды Канады, Чехии, Пуэрто-Рико и Гуама.

Ниджат Закиев

İdman.biz