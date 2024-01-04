Ильхам Закиев будет готов к первому турниру года

Двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев будет готов выступить на первом рейтинговом турнире года.

Как сообщает İdman.biz, речь идет о Гран-При в немецком Хайдельберге, который состоится 17-18 февраля.

Прославленный азербайджанский дзюдоист (+90 кг) недавно прошел медицинское обследование в Турции. В декабре он выступал на Гран-При в Токио, где завоевал серебряную награду, но травмировал кисть. Однако, к соревнованию в Германии, на котором будут разыгрываться и очки паралимпийской квалификации, он войдет в форму.

Ниджат Закиев

İdman.biz