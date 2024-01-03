От Парижа до Баку: турнирная карусель мирового дзюдо

Мировой календарь дзюдо в этом году по традиции будет насыщенным и богатым на события. Естественно, главный акцент будет сделан на первое полугодие, когда пройдет множество турниров, где спортсмены будут зарабатывать олимпийский рейтинг.

Как сообщает İdman.biz, в течении пяти месяцев состоятся шесть отборочных к Парижу соревнований "Большого шлема", включая бакинский в феврале, а также три Гран-При. Плюс чемпионат мира и Европы, не говоря уже о различных континентальных кубках.

Сезон, как и в прошлом году, начнется в португальском Одивелаше, который 26-28 января примет Гран-При. На него уже заявились дзюдоисты из шестидесяти семи стран и состав продолжает пополняться.

Гран-При станет прелюдией к малому чемпионата мира, которым называют "Большой шлем" в Париже. Он пройдет сразу же вслед за португальским турниром - 2-4 февраля. Особенностью самого короткого месяца в году станет то, что он вместит сразу два "Больших шлема": после Парижа звезды мирового дзюдо переместятся в Баку. Борьба на татами на Национальной арене гимнастики продлиться три дня - 16-18 февраля.

Полные обороты сезон наберет к марту, когда пройдет Гран-При в Австрии (8-10), "Большой шлем" в Тбилиси (22-24) и Анталье (29-31 марта). В этом смысле апрель будет противоположностью марту, но только на первый взгляд. Хотя во втором месяце весны не прописаны этапы Мирового тура, он по традиции остается континентальным чемпионатом. Сборную Азербайджана ждет чемпионат Европы в Сплите.

Ну а финальным аккордом олимпийской квалификации будет май, который начнется Гран-При Душанбе (3-5), продолжится "Большим шлемом" в Алматы (10-12), а завершится чемпионатом мира в Абу-Даби (19-23). Мундиаль станет последней остановкой на пути к Парижу и после него определятся дзюдоисты, прошедшие отбор на Летние Игры.

Менее чем за месяц до Олимпиады состоится "Большой шлем" в Улан-Баторе (28-30 июня), а затем наступит время самих Игр. Соревнования по дзюдо в Париже намечены на 27 июля - 2 августа.

Вполне естественно, что постолимпийский отрезок года будет менее богатым на события. Первым крупным турниром будет "Большой шлем" в Будапеште (6-8 сентября), а неделю спустя дзюдоистов ждет Гран-При в Загребе.

Также в календаре прописан "Большой шлем" в Абу-Даби (18-20 октября) и "Большой шлем" в Тель-Авиве, чьи даты еще не определены.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz