Рашад Расуллу: "Это партнерство играет ключевую роль в развитии дзюдо в Азербайджане"

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу рассказал о значимости семинара по ката, прошедшего в Баку под руководством эксперта Академии Международной федерации дзюдо (IJF) и главы Комиссии по ката Европейского Союза дзюдо Славиши Брадича.

Как сообщает İdman.biz, он отметил, что за последние годы в области ката были достигнуты определенные результаты. "Несмотря на то, что азербайджанские спортсмены стабильно добиваются высоких результатов на международной арене, фундаментальные аспекты дзюдо, такие как ката, к сожалению, оставались без внимания. Мне приятно отметить, что за последние годы были достигнуты значительные успехи благодаря нашему сотрудничеству с Академией IJF", - рассказал Расуллу в интервью сайту EJU.

Он также поблагодарил ведущего семинара. "Мы выражаем искреннюю благодарность Славише Брадичу, уважаемому руководителю комиссии EJU по ката, за его неоценимый вклад в эту инициативу. Мы также выражаем признательность Европейскому союзу дзюдо и Академии IJF за их непоколебимую поддержку и постоянное сотрудничество. Это партнерство играет ключевую роль в содействии росту и развития дзюдо в Азербайджане, отмечая положительные изменения в нашем подходе к всестороннему развитию дзюдо. Вместе мы ожидаем достижения новых целей и дальнейшего повышения уровня дзюдо в нашей стране", - заключил Расуллу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz