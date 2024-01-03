Славиша Брадич: "Азербайджанские тренеры заинтересованы в изучении ката"

"По моей оценке, азербайджанские тренеры чрезвычайно заинтересованы в изучении ката, а команда ката добилась больших успехов в улучшении и изучении новых ката".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил эксперт Международной федерации дзюдо (IJF) и глава Комиссии по ката Европейского Союза дзюдо Славиша Брадич, подводя итог международного семинара по ката в Баку.

Он отметил, что в семинаре приняли участие 65 тренеров, которые также готовились к поступлению в Академию IJF. "Сборная Азербайджана по ката усовершенствовала свои прежние знания и узнала новые. В программу также входила короткая презентация методов судейства на соревнованиях по ката. При такой организации и поддержке Федерации дзюдо Азербайджана можно ожидать еще большего прогресса. В ближайшее время также планируется проведение Детского фестиваля ката, что положительно скажется на популяризации этого сегмента дзюдо, и в очередной раз продемонстрирует активность национальной федерации", - отметил Брадич в интервью сайту EJU.

Ниджат Закиев

İdman.biz