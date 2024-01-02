Мировое дзюдо обсудит правила перед новым сезоном

Предварять новый сезон в мировом дзюдо будет судейско-тренерский семинар Международной федерации (IJF).

Как сообщает İdman.biz, он состоится 20-21 января в венгерском Гьере и соберет практически всех ведущих наставников сборных и рефери. Глава Судейского Комитета IJF Даниэль Ласкау представит трактовку различных спорных моментов во время тех или иных схваток, а участники также обсудят нюансы в правилах. Предусмотрены как теоретические, так и практические занятия.

Ожидается, что в семинаре примут участие также тренеры сборной Азербайджана и наши ведущие рефери.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz