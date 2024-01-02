2 Января 2024
RU

Мировое дзюдо обсудит правила перед новым сезоном

Дзюдо
Новости
2 Января 2024 09:58
Мировое дзюдо обсудит правила перед новым сезоном

Предварять новый сезон в мировом дзюдо будет судейско-тренерский семинар Международной федерации (IJF).

Как сообщает İdman.biz, он состоится 20-21 января в венгерском Гьере и соберет практически всех ведущих наставников сборных и рефери. Глава Судейского Комитета IJF Даниэль Ласкау представит трактовку различных спорных моментов во время тех или иных схваток, а участники также обсудят нюансы в правилах. Предусмотрены как теоретические, так и практические занятия.

Ожидается, что в семинаре примут участие также тренеры сборной Азербайджана и наши ведущие рефери.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гуам также приедет на "Большой шлем" в Баку
1 Января 14:45
Дзюдо

Гуам также приедет на "Большой шлем" в Баку

Продолжает пополняться состав участников турнира "Большого шлема" по дзюдо, который пройдет 16-18 декабря в Баку
Большой лицензионный шанс азербайджанских дзюдоистов
30 Декабря 2023 09:50
Дзюдо

Большой лицензионный шанс азербайджанских дзюдоистов

Лицензионный марафон в дзюдо в новом году вступит в финальную стадию
Тройной рейтинговый хет-трик Хидаята Гейдарова
29 Декабря 2023 11:07
Дзюдо

Тройной рейтинговый хет-трик Хидаята Гейдарова

Трехкратный чемпион Европы завершает сезон не только лидером мировой табели о рангах, но также олимпийской и европейской классификациях
"Гурбан Гурбанов заслужил 1-е место"
28 Декабря 2023 16:26
Дзюдо

"Гурбан Гурбанов заслужил 1-е место"

"Азербайджан добился больших успехов в футболе"
Звезда сборной Канады приедет в Баку в ранге лидера года мирового рейтинга
28 Декабря 2023 13:40
Дзюдо

Звезда сборной Канады приедет в Баку в ранге лидера года мирового рейтинга

Грузия, Канада и Израиль лидируют по количеству дзюдоистов, завершающих этот год в лидерах мирового рейтинга
Объявлено количество медалей, завоеванных азербайджанскими дзюдоистами в течение года - ВИДЕО
28 Декабря 2023 11:12
Дзюдо

Объявлено количество медалей, завоеванных азербайджанскими дзюдоистами в течение года - ВИДЕО

За год наши сборные завоевали 237 медалей в индивидуальных и командных международных соревнованиях

Самое читаемое

Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО
30 Декабря 2023 15:30
Другие

Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышла первая передача, снятая в студии сайта İdman.biz
Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане
1 Января 13:45
Азербайджанский футбол

Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане

"В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал помогал"
Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии
31 Декабря 2023 10:54
Мировой футбол

Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии

"Спорт не должен превращаться в "закуску" для ежедневного политического соперничества"
Новый главный тренер "Нефтчи" превзошел Гурбана Гурбанова - МИРОВОЙ РЕЙТИНГ
30 Декабря 2023 12:50
Азербайджанский футбол

Новый главный тренер "Нефтчи" превзошел Гурбана Гурбанова - МИРОВОЙ РЕЙТИНГ

Объявлен рейтинг лучших главных тренеров мира