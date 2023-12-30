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Большой лицензионный шанс азербайджанских дзюдоистов

Дзюдо
Аналитика
30 Декабря 2023 09:50
Большой лицензионный шанс азербайджанских дзюдоистов

Лицензионный марафон в дзюдо в новом году вступит в финальную стадию. С мая прошлого года спортсмены зарабатывают на турнирах не только очки в мировой рейтинг, но и баллы в зачет олимпийской квалификации. И азербайджанские дзюдоисты близки к тому, чтобы завоевать, как минимум, девять лицензий, выставив полный состав в мужском зачете и выиграв две женские вакансии. Хотя по факту их может быть больше.

Как передает Idman.biz, олимпийская табель о рангах по некоторым параметрам отличается от мировой, но в некоторых категориях является идентичной. Это можно проиллюстрировать на примере веса до 73 кг, где в лидерах идет Хидаят Гейдаров, ближайшим преследователем которого является японец Соичи Хашимото. Трехкратный чемпион Европы не просто гарантировал себе лицензию, Гейдаров может сохранить лидерство до конца квалификации.

По ходу сезона, говоря о планах в отношении количества вакансий в Париж, национальная федерация отмечала, что рассчитывает выставить полную мужскую команду и заработать две лицензии в женском зачете. И пока все идет по плану, а сразу в двух категориях на билет на Игры претендуют несколько дзюдоистов.

У легковесов Балабей Агаев расположился на пятом месте, тогда как Туран Байрамов находится на 20-й строчке. А в категории до 66 кг у Яшара Наджафова седьмая позиция.

Интересная ситуация складывается в весе до 81 кг, где Саид Моллаи идет в пятерке, а Зелим Коцоев находится в Топ-9.
В свою очередь, двукратный бронзовый призер мировых первенств, чемпион Европы Зелим Коцоев (100 кг) идет на втором месте, уступая лишь Илии Суламанидзе (Грузия), которого он побеждал не далее как в начале ноября в финале ЕВРО в Монпелье. В весе до 90 кг обживается Мурад Фатиев. Десятая строчка позволяет ему квалифицироваться в Париж. В рейтинге Мурад обошел многих атлетов с мировыми именами - экс-чемпиона мира Ноэля Ван Энда (Нидерланды), Беку Гвиниашвили (Грузия), Ивана Моралеса (Куба) и других.
Достаточно прочны позиции у тяжеловеса Ушанги Кокаури, находящегося на 11-м месте и опережающего даже многократного чемпиона мира Тедди Ринера.

В женском зачете существенного прогресса добилась Гюльтадж Мамедалиева (52 кг). Призер "Большого шлема" и Гран-При находится на 16-й строчке и может еще больше продвинутся в рейтинге.

Проходное 16-е место занимает Лейла Алиева (48 кг), боровшаяся в финале бакинского «Большого шлема».

Помимо этого, шансы есть и у новичка команды Ачельи Топрак (57 кг). Пока она находится на 36-й строчке, претендуя на континентальную квоту, но после серии турниров может значительно подняться в рейтинге. Поэтому вся борьба еще впереди. Безусловно, предстоящие старты внесут изменения в текущий квалификационный расклад, но очевидно, что во многих категориях наши дзюдоисты находятся на ведущих позициях и для них лицензии - вопрос решенный.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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