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Тройной рейтинговый хет-трик Хидаята Гейдарова

Дзюдо
Новости
29 Декабря 2023 11:07
Тройной рейтинговый хет-трик Хидаята Гейдарова

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) установил своеобразный рейтинговый хет-трик в уходящем году.

Как сообщает İdman.biz, трехкратный чемпион Европы завершает сезон не только лидером мировой табели о рангах, но также олимпийской и европейской классификациях. Во всех трех зачетах победитель недавнего «Большого шлема» в Токио уверенно занимает первое место.
В олимпийском и мировом рейтинге ближайшим преследователем Гейдарова является японец Соичи Хашимото, а в континентальном реестре - Лаша Шавдатуашвили из Грузии.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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