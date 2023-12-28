Интервью тренера сборной Азербайджана по дзюдо Рустама Алимли, занявшего третье место в номинации "Лучший тренер года", сайту İdman.biz.

- На торжественной церемонии, организованной Министерством молодежи и спорта, вас наградили как одного из лучших тренеров. Ожидаете ли вы попадания в тройку?

- Среди кандидатов были имена очень сильных тренеров. Когда я проанализировал свои результаты, то увидел, что юношеская сборная Азербайджана по дзюдо, главным тренером которой я являюсь, в этом году действительно показала фантастический результат. Если посмотреть на результаты, то ни один другой вид спорта не завоевал столько медалей, сколько мы. Я верил, что буду в первой тройке. У меня были сомнения только потому, что я добился таких результатов с юниорами. Это было очень приятно. Гурбан Гурбанов заслужил 1-е место. Азербайджан добился больших успехов в футболе.

- Тогда можно назвать год для вас незабываемым?

- Этот год был очень успешным как для меня, так и для Федерации дзюдо Азербайджана. В нашей федерации, которая существует 51 год, таких результатов зафиксировано не было. На всех соревнованиях, в которых принимали участие, мы были первыми. Это действительно был фантастический год. Я сам этого не ожидал. Большую роль в этом сыграла и Федерация, и тренерский штаб. Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев также высоко оценил эти успехи. Мне дали квартиру. Меня выбрали одним из лучших тренеров года. Это отличная мотивация для меня. В новом году я должен работать еще усерднее, чтобы не говорили, что я получил эти награды зря. Я сделаю все возможное, чтобы снова себя показать.

- Какой из ваших успехов более ценен?

- Самая запоминающаяся победа была на чемпионате мира. В финале выступили 2 азербайджанских спортсмена с одной фамилией. Нихат Мамишов и Магомед Мамишов стали соперниками друг другу. Мы давно не выигрывали золотых медалей чемпионата мира. Это было очень незабываемо.

- Как вы думаете, юниоры, являющиеся чемпионами мира и Европы, будут в будущем успешными среди взрослых?

- Среди подростков Мухаммад Мусаев является чемпионом мира в весовой категории до 60 кг и финалистом Европейских игр. Посмотрев его выступления, тренеры отвезли его на чемпионат Европы среди юношей до 23 лет, где он, будучи еще юниором, завоевал бронзовую медаль. Рамазан Ахмедов, чемпион Европы в младшей возрастной группе, в своем первом выступлении в молодежной группе боролся за «бронзу» чемпионата мира. Это уже сигнал. Абиль Юсифов и Сулейман Шукуров завоевали золотые медали молодежного чемпионата мира. Могу с уверенностью сказать, что эти юниоры скажут свое слово.

- Что вы думаете о взрослой сборной?

- Атмосфера в команде очень хорошая. Мы все готовимся к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Главная цель наших дзюдоистов - Олимпиада. Мы не хотим там просто выступать, мы хотим завоевать медали. Я верю, что в Париже-2024 у нас будет как минимум 2 медали. Одной из них станет золотая награда.

- Если назвать их, кого бы вы выделили?

- Атмосфера Олимпиады совсем другая. Если это день спортсмена, любой может выиграть медаль. Но если посмотреть на прогресс спортсменов, то Зелим Коцоев или Хидаят Гейдаров могут выиграть золотую медаль. Есть много шансов.

- Каковы ваши дальнейшие цели?

- Мне на данный момент 37 лет. Я только начал свою карьеру. В сборной работаю с 2018 года. Не собираюсь останавливаться. Готов выполнить любое задание руководства. Независимо от того, в какой стране работаю, я буду заниматься тем, что люблю.

Эмин Ага

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