Звезда сборной Канады приедет в Баку в ранге лидера года мирового рейтинга

Грузия, Канада и Израиль лидируют по количеству дзюдоистов, завершающих этот год в лидерах мирового рейтинга.

Как сообщает İdman.biz, у грузин наибольшие достижения сезона связаны с именами Луки Майсурадзе (90 кг) и Илии Суламанидзе.

Что касается Канады и Израиля, до они доминируют в женском зачете. У североамериканок первые места в табели о рангах занимают Криста Дегучи (57 кг) и Катерин Бешамин-Пинар (63 кг), а у израильтянок на вершине мировой классификации находятся Инбар Ланир (78 кг) и Раз Хершко (+78 кг).

К слову, имя Дегучи фигурирует в заявке Канады на участие в февральском «Большом шлеме» в Баку.

Напомним, что единственным представителем Азербайджана, завершившим год на первом месте в табели о рангах, является Хидаят Гейдаров (73 кг).

Ниджат Закиев

İdman.biz