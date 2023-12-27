«Азербайджан может претендовать на три лицензии в женском дзюдо на Олимпиаде».

Об этом İdman.biz заявил Генеральный секретарь национальной федерации дзюдо Рашад Расуллу.

Он подчеркнул, что Лейла Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) находятся на высоких позициях в олимпийском рейтинге. «В данный момент Лейла идет 16-й, но по факту занимает более высокое место, так как впереди нее расположились по несколько спортсменок от одной страны. Похожая ситуация и с Гюльтадж, которая также находится на 16-й строчке», - заметил Расуллу.

Он добавил, что в спор за лицензию может вмешаться новичок сборной Ачелья Топрак (57 кг), дебютировавшая в составе команды на «Большом шлеме» в Токио. «В данный момент она претендует на континентальную квоту, находясь на 36-й позиции. Но впереди достаточно турниров и она может улучшить показатели и существенно подняться в рейтинге, выиграв билет в Париж», - подчеркнул Расуллу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz