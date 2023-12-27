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Объявлено количество женщин-тренеров по дзюдо в Азербайджане

Дзюдо
Новости
27 Декабря 2023 15:54
Объявлено количество женщин-тренеров по дзюдо в Азербайджане

Объявлено количество женщин-тренеров по дзюдо в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, об этом в ходе медиа-тура Федерации дзюдо Азербайджана сообщил генеральный секретарь организации Рашад Расуллу.

Он сообщил, что сейчас работает всего 20 женщин-тренеров: "Большинство из них молодые. Ведется определенная работа по увеличению количества наших женщин-тренеров".

По словам Расуллу, с момента запуска проекта «Девушки подходит белое» наблюдается значительный рост числа девушек, выбирающих дзюдо.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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