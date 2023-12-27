Рашад Расуллу: "Не исключено, что на чемпионате Европы и мира сборная выступит в разных составах"

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу рассказал о стратегии подготовке сборной к Олимпиаде в Париже.

Как сообщает İdman.biz, он отметил, что до Летних Игр команду ожидают несколько крупных стартов - чемпионат Европы и мира. «Возможно, на эти соревнования мы отправимся разными составами - одни будут бороться «на Европе», другие - на «мире». Все будет зависеть от решений тренеров сборной», - рассказал Генеральный секретарь.

Он добавил, что практически во всех весах в мужском зачете команда обеспечила себе лицензии. «Нам важно, чтобы дзюдоисты находись в первой рейтинговой восьмерке, то есть в числе сеяных. Тогда на Олимпиаде в первых схватках наши спортсмены могут встретится с соперниками, которые в табели о рангах стоит намного ниже», - рассказал Расуллу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz