Федерация дзюдо ознакомила СМИ с новой базой сборной - ФОТО

Федерация дзюдо Азербайджана провела медиа-тур для журналистов, продемонстрировав новый офис и базу олимпийских видов спорта, где проводит сборы национальная команда.

Как передает İdman.biz, площадь центра составляет 2 гектара. Генеральный секретарь национальной федерации Рашад Расуллу отметил, что после того, как президент страны Ильхам Алиев 27 ноября посетил и ознакомился с условиями базы, она начала функционировать в полном объеме. Он добавил, что комплекс находится на балансе Министерства молодежи и спорта, выразив признательность ведомству за возможность подготовки здесь сборной Азербайджана различных возрастов.

В комплексе есть все для тренировок и подготовки дзюдоистов. Также в комплексе есть отель на 14 двухместных номеров.

В данный момент в центре проходит международный семинар по ката с участием зарубежных специалистов.

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