Тренер сборной: "В Париже-2024 у нас будет как минимум 2 медали"

«Атмосфера в сборной очень хорошая. Мы все вместе готовимся к Летним Олимпийским играм в Париже-2024».

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана по дзюдо Рустам Алимли.

Специалист, воспитывавший среди юниоров чемпионов мира и Европы, с октября продолжает работу в основной сборной. Алимли заявил, что ожидает от дзюдоистов успешного выступления на Олимпийских играх в следующем году: "Цель всех наших дзюдоистов - летние Олимпийские игры. Они не хотят там выступать, они хотят выиграть медаль. Я верю, что в Париже-2024 у нас будет как минимум 2 медали. Одна из них будет золотой. Атмосфера Олимпиады совершенно другая. Если это день спортсмена, любой может выиграть медаль. Зелим Коцоев или Хидаят Гейдаров могут выиграть золотую медаль. Шансов много».

Отметим, что день назад Алимли вошел в число лучших тренеров.

Эмин Ага

İdman.biz