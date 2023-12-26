Хидаят Гейдаров: "Работая с олимпийским чемпионом, я вышел из полосы неудач" - ИНТЕРВЬЮ

Трехкратный чемпион Европы по дзюдо из Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) дал интервью сайту İdman.biz

- До конца 2023 года осталось всего 5 дней. В этом году вы вошли в первую четверку по количеству завоеванных наград на «Большом шлеме». Вы ждали этого?

- Турниры "Большого шлема" - важные соревнования, а летние Олимпийские игры приносят большие очки. Это также важно с точки зрения рейтинга. Также это важное соревнование с точки зрения изучения уровня подготовки. Конечно, я рад оказаться в первой четверке. Но моя главная цель - подняться на вершину - самое высокое место на Олимпийских играх.

- На этих соревнованиях вы завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали. Ожидали ли вы такого успешного выступления?

- Конечно. Я рассчитывал стать чемпионом. Потому что тренировался изо всех сил, не останавливаясь. Готовился очень сильно. В результате ко мне пришел успех.

- Какой турнир для вас запомнился больше всего?

- Незабываемым соревнованием стал турнир «Большого шлема», прошедший в Токио в декабре. Самым запоминающимся событием для меня стала борьба с местным спортсменом в финале на родине дзюдо и победа.

- Хоть год и начался для вас не очень удачно, свое слово вы все-таки сказали. Как бы вы оценили для себя 2023 год?

- Действительно, год начался для меня неудачно. Но за последние 4 месяца я добился успешных результатов. Конечно, у каждой из неудач, как и у побед, есть свои причины. Причиной того, что год прошел хорошо, стала совместная работа с нашим олимпийским чемпионом Эльнуром Мамедли. Он тренировался со мной, делился тем, что знал, и учил меня. Конечно, это также заставило меня сойти с пути неудач.

- Каковы ваши ожидания от нового года?

- Наступает олимпийский год. Все тренировочные сборы будут проводиться только с одной целью: летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Я также сделаю все, чтобы завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Верю, что, подготовившись на высоком уровне, подниму наш флаг высоко.

Банучичак Гусейнли

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