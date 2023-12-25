В Сабирабаде прошел официальный экзамен на пояса по дзюдо - ФОТО

В городе Сабирабад при организации Федерации дзюдо Азербайджана прошел официальный экзамен на пояса по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в городском центре подготовки дзюдо 129 дзюдоистов сдали экзамен на пояса разной степени в зависимости от возраста.

Спортсменам, успешно прошедшим испытания, были вручены поясы и сертификаты.

Отметим, что мероприятие важно для полного изучения спортсменами приемов дзюдо, а также для их мотивации. Также экзамен на пояс необходим для оценки и официального признания профессионального уровня, и участия в престижных отечественных соревнованиях в будущем.

İdman.biz