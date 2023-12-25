Хидаят Гейдаров - в четверке лучших по количеству наград на "Большом шлеме"

Трехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг) входит в первую четверку дзюдоистов по количеству наград, завоеванных на турнирах «Большого шлема» в уходящем году.

Как сообщает İdman.biz, один из ведущих азербайджанских спортсменов отличился на «Большом шлеме» в этом сезоне трижды, победив в Баку и Токио, а также выиграв бронзу в Анталье.

По этому показателю он уступает лишь Иналу Тасоеву (3-0-1), Матвею Каниковскому (2-1-0) и Тамерлану Башаеву (2-0-2).

Среди прочих, лидер мирового рейтинга опережает прочих дзюдоистов, возглавляющих табель о рангах в своих категориях – Рюджу Нагаяму и Илию Суламанидзе (у обоих по 2 золотые награды).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz