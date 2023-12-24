Организован семинар для тренеров по дзюдо

23-24 декабря прошел семинар по подготовке к практическому экзамену тренеров по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, семинар организован при участии экспертов Академии Международной федерации дзюдо Месута Капана и Кайа Гезекер.

В тренинге приняли участие тренеры различных клубов, обществ и спортивных организаций, представляющих разные регионы и города Азербайджана. Процесс обучения состоял из теоретической и практической частей. Эксперты поделились своими рекомендациями и практическими знаниями по совершенствованию техники и приемов дзюдо в ходе тренировок.

Отметим, что подобные семинары планируется проводить постоянно с целью стандартизации тренеров на международном уровне.

İdman.biz