24 Декабря 2023
RU

Организован семинар для тренеров по дзюдо

Дзюдо
Новости
24 Декабря 2023 21:24
Организован семинар для тренеров по дзюдо

23-24 декабря прошел семинар по подготовке к практическому экзамену тренеров по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, семинар организован при участии экспертов Академии Международной федерации дзюдо Месута Капана и Кайа Гезекер.

В тренинге приняли участие тренеры различных клубов, обществ и спортивных организаций, представляющих разные регионы и города Азербайджана. Процесс обучения состоял из теоретической и практической частей. Эксперты поделились своими рекомендациями и практическими знаниями по совершенствованию техники и приемов дзюдо в ходе тренировок.

Отметим, что подобные семинары планируется проводить постоянно с целью стандартизации тренеров на международном уровне.

İdman.biz

Новости по теме

Федерация дзюдо выдала лицензии 31 спортивной организации - ФОТО
23 Декабря 13:37
Дзюдо

Федерация дзюдо выдала лицензии 31 спортивной организации - ФОТО

Федерация дзюдо Азербайджана (ФДА) активно продолжает процесс лицензирования спортивных организаций
Чешские дзюдоисты приедут на "Большой шлем" в Баку
23 Декабря 09:59
Дзюдо

Чешские дзюдоисты приедут на "Большой шлем" в Баку

Национальная федерация этой страны уже отправила предварительную заявку в Оргкомитет
Ильхам Закиев: "Рассчитываю поправиться к первому турниру нового года - Гран-При в Германии"
22 Декабря 17:27
Дзюдо

Ильхам Закиев: "Рассчитываю поправиться к первому турниру нового года - Гран-При в Германии"

"Я каждые полгода прохожу чекап в турецкой клинике"
Зелим Коцоев - рекордсмен по числу завоеванных наград
22 Декабря 16:16
Дзюдо

Зелим Коцоев - рекордсмен по числу завоеванных наград

Зелим Коцоев (100 кг) завоевал наибольшее количество наград среди азербайджанских дзюдоистов на международной арене в уходящем году
Школьники подписали сертификаты в рамках кампании "Даю слово" - ФОТО
22 Декабря 15:30
Дзюдо

Школьники подписали сертификаты в рамках кампании "Даю слово" - ФОТО

В рамках социального проекта "Даю слово", проводимого совместно Федерацией дзюдо Азербайджана и ООО "Azercell Telekom", в средней школе № 133 Ясамальского района Баку была организована акция
Мариус Визер: "Дух дзюдо будет ярко сиять на Олимпиаде, демонстрируя превосходство"
22 Декабря 10:22
Дзюдо

Мариус Визер: "Дух дзюдо будет ярко сиять на Олимпиаде, демонстрируя превосходство"

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер обратился с семье мирового дзюдо с посланием по случаю наступления Нового года

Самое читаемое

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...
22 Декабря 13:03
Азербайджанский футбол

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...

21 декабря навсегда войдет в историю Азербайджана
Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"
22 Декабря 21:07
Азербайджанский футбол

Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"

"Брага", соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы, может лишиться своего основного нападающего
Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО
23 Декабря 19:09
Другие

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Для ряда перспективных бойцов и именитых ветеранов 2023 год вышел крайне неудачным
"Лига зомби". Президент УЕФА Чеферин - о Суперлиге
21 Декабря 22:31
Мировой футбол

"Лига зомби". Президент УЕФА Чеферин - о Суперлиге

"Уже совсем скоро Рождество, они увидели коробку с подарками под елкой и начали праздновать..."