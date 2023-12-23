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Федерация дзюдо выдала лицензии 31 спортивной организации - ФОТО

Дзюдо
Новости
23 Декабря 2023 13:37
Федерация дзюдо выдала лицензии 31 спортивной организации - ФОТО

Федерация дзюдо Азербайджана (ФДА) активно продолжает процесс лицензирования спортивных организаций.

Как сообщает İdman.biz, ФДА выдала лицензии 31 спортивной организации сроком на пять лет.

Данные организации представили необходимые документы согласно правилам и были выбраны на основе установленных критериев.

Спортивный директор ФДА Кямран Талыбов и член исполкома Агаяр Ахундзаде рассказали о сути и важности лицензии, обязательствах спортивных организаций и поздравили спортивные организации, получившие лицензию.

Отметим, что ФДА начала процесс лицензирования спортивных клубов, обществ и организаций дзюдо, действующих в стране с августа 2022 года. В настоящее время количество лицензированных спортивных организаций составляет 117.

İdman.biz

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