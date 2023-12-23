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Чешские дзюдоисты приедут на "Большой шлем" в Баку

Дзюдо
Новости
23 Декабря 2023 09:59
Чешские дзюдоисты приедут на "Большой шлем" в Баку

Команда Чехии по дзюдо рассчитывает выступить на «Большом шлеме», который пройдет 16-18 февраля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, национальная федерация этой страны уже отправила предварительную заявку в Оргкомитет. В нее пока вошли только два спортсмена - финалист Открытого Кубка Океании Адам Копецки (81 кг) и Рената Зачова (63 кг). Но есть все основания полагать, что в дальнейшем чехи расширят свою заявку, учитывая предолимпийский квалификационный статус турнира. В Баку может приехать и двукратный олимпийский чемпион Лукаш Крпалек.

Отметим, что первой заявку на участие в «Большом шлеме», который пройдет на Национальной арене гимнастики, прислала Канада.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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